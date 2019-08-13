شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على حديقة حيوان الزقازيق في ثالث أيام العيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المئات من المواطنين بمحافظة الشرقية توافدهم على حديقة الحيوان بالزقازيق للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات أمنية لمنع أي محاولات شغب تعكر صفو الاحتفالات.

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وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن الحديقة استقبلت نحو 11 ألف زائر أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك من مختلف قرى ومدن المحافظة، بواقع ٥٠٠٠ زائر في اليوم الأول، و٦ آلاف في اليوم الثاني، وتقوم إدارة الحديقة بتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام بالزائرين، فضلًا عن الاهتمام والرعاية بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان لإدخال البهجة والسرور عليهم، فيما واصلت الحديقة استقبالها للزائرين لليوم الثالث على التوالي، وسط إقبال كبير من المواطنين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الزائرين في اليوم الثالث إلى 7 آلاف زائر.

وأكد مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق لـ«المصري اليوم»، أن إدارة الحديقة تقوم بتنفيذ خطة تفصيلية مع زيادة منافذ بيع التذاكر وإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بها مع العمل على نظافتها أولًا بأول طبقًا لتوجيهات اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، والذي ساهم بقدر كبير في أعمال التطوير والإمداد بالحيوانات الجديدة والمتابعة المستمرة للحديقة لتبدو في أبهى صورها.

وذكر أن الحديقة تضم كافتيريا وتيك أواي لخدمة الزائرين، فضلًا عن وجود عربات تصادمية وملعب للطفل، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء التي يقوم على نظافتها ومتابعتها أكثر من 25 عاملًا وموظفًا يعملون داخل الحديقة للاهتمام بالحيوانات وأعمال النظافة وتقديم كل أوجه الرعاية للزائرين على مدار اليوم.

الإقبال على حديقة حيوان الزقازيق فى ثالث أيام العيد

الإقبال على حديقة حيوان الزقازيق فى ثالث أيام العيد