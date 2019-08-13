شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يقضون ثالث أيام العيد في القناطر.. واستمرار «الطوارئ» بالقليوبية حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت حالة الطوارئ في محافظة القليوبية بثالث أيام عيد الأضحى، واستقبلت مدينة القناطر آلاف المواطنين الذين ذهبوا لقضاء العيد هناك والاستمتاع بالحدائق ونهر النيل.

وأعلنت المحافظة استمرار طوارئ العيد بالحدائق والمتنزهات حتى، السبت المقبل، لحين انتهاء إجازات المواطنين.

وشهدت احتفالات المواطنين في القناطر، خلال العيد، داخل الحدائق تجمعات الأطفال والشباب للعب الكرة وصيد الأسماك من النيل وتوزيع البالونات على الأهالي.

وشهدت المدينة إقبالا من الشباب والعائلات والأسر البسيطة، حيث استقبلت الحدائق والمتنزهات العامة آلاف الزوار من القرى المجاورة للقناطر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية، والذين أحضروا معهم المأكولات الشعبية وافترشوا المسطحات الخضراء واستمتعوا بكباري القناطر الأثرية على فرعي النيل.

كما زاد الإقبال بشكل واضح على الرحلات النيلية القادمة من مراسي القاهرة والجيزة، حيث حضر الشباب على شكل مجموعات في رحلات جماعية واستمتعوا بركوب الخيل والدراجات البخارية.

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في حين تابع الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة بالقناطر عن كثب للاطمئنان على توافر الخدمات للزوار.

وقال مختار شداد، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إن غرفة العمليات المُشكلة لمتابعة احتفالات المواطنين بالعيد المتوافدين على المدينة لم تستقبل أي شكاوى تعكر صفو الاحتفال بعيد الأضحى.

وأضاف شداد أن أعداد الزائرين تزايدت بشكل كبير مع حلول وقت الظهيرة، لافتًا إلى أن حديقة عفلة كان لها النصيب الأكبر من الزوار لتميزها بكل عناصر الترفيه التي يحتاجها المحتفلون، كعربات المأكولات الخفيفة والشلالات وتمركز الإسعاف والوحدة الصحية فيها.

وأوضح شداد أن المدينة شهدت خلال أيام العيد استقبال أكثر من 450 رحلة نيلية للمراكب الكبيرة والصغيرة واللنشات من مراسي القاهرة والجيزة.

من جانبه، قال محمد الصادق، مدير عام ري القناطر، إن الحدائق على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين، وتم تجهيزها بالخدمات الترفيهية لقضاء أوقات احتفالات العيد، حيث تمتلك القناطر الخيرية 8 حدائق وتتراوح الأسعار من 5 إلى 20 جنيهًا.

من جانبها، نشرت أجهزة الأمن عناصرها لتعزيز أمن المواطنين والمحتفلين بالعيد ومواجهة حالات التحرش وسط الحدائق بناءً على توجيهات اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، واستمرار تواجدها وسط الحدائق بالقناطر لتوفير الأمن.

وأكد مدير الأمن أنه تم وضع خطة أمنية ومرورية ورفع حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة لمواجهة أي أعمال خارجة على القانون ونشر أفراد أمن سريين لمنع التحرش بالحدائق العامة خلال احتفالات المواطنين بالعيد.

الاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى في القناطر