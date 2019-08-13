شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق»: 82 ألف طالب من المرحلتين الأولى والثانية تقدموا لـ«تقليل الاغتراب»‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، المشرف العام على التنسيق، أن عدد الذين سجلوا طلبات لتحويلات تقليل الاغتراب على الموقع الإلكتروني للتنسيق من طلاب الثانوية العامة، المرحلتين الأولى والثانية، بلغ حتى الآن 82 ألف طالب، مشيرًا إلى أن باب التحويلات مازال متاحًا إلكترونيًا حتى 20 أغسطس المقبل.

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وقال «عطا» لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن التحويلات في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات 10% من عدد المقبولين بكل كلية، مشددًا على أن التحويل ليس إعادة تنسيق مرة أخرى وليس تحويل الطلاب إلى أقرب منطقة جغرافية له، وإنما التحويلات تكون للمنطقة الجغرافية الأولى فقط، وفي حال عدم وجود نفس الكلية في منطقته الجغرافية الأولى يكون أمامها اختياران إما التحويل غير المناظر للمنطقة الجغرافية الأولى أو استكماله في الكلية التي رشح إليها.

وأضاف أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، موضحًا أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.

وفيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، أكد عطا أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العليا الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية.