شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات في المطارات لتسهيل عودة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الاستعدادات في المطارات المصرية لاستقبال طلائع الحجاج الذين سيبدأون مرحلة العودة من الأراضي المقدسة فجر غدٍ الأربعاء، على متن طائرات مصر للطيران، من مطار جدة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة.

في حين من المقرر أن تصل أولى رحلات الشركة من المدينة المنورة السبت المقبل بعد أداء الحجاج مناسك الحج. وبناء على تعليمات وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، ستعمل الأجهزة المعنية في المطار على سرعة إنهاء إجراءات عودة ودخول الحجاج إلى البلاد في أقصر وقت ممكن، ويقوم ضباط الجوازات التابعين لوزارة الداخلية بإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات وأثناء تحليقها.

وبعد وصول الحجاج للمطار يتم عمل إجراءات الحجر الصحي، ليخرج الحجاج مباشرة إلى سيور الحقائب ومغادرة المطار في أقصر وقت ممكن. وكانت مصر للطيران نقلت خلال مرحلة التفويج أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة، و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي، و7000 حاج من حجاج الترانزيت، و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتي مالي وفلسطين بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالي.

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وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران خلال مرحلة تفويج الحجاج من مطار القاهرة الدولي 351 رحلة جوية، بواقع 206 رحلات جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وتسير الشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة لنقل 4600 حاج، و8 رحلات جوية من الأقصر لنقل 1800 حاج، ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاج، وأخيرًا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاجًا.

من جانبها، عقدت وزارة الطيران المدني، برئاسة الفريق يونس المصري، سلسلة اجتماعات تنسيقية لمتابعة سير العمل في المطارات المصرية والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني خلال مرحلة عودة الحجاج.

وعُقد اجتماع موسع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والأمن والجهات المعنية لمناقشة استعدادات المطارات المصرية لمرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

وأكد وزير الطيران ضرورة التنسيق الجيد مع الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر والوصول والتأكد من انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول ومنع التكدس بالمطارات والاستعداد الجيد لمرحلة عودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة والعمل على تذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم عند عودتهم إلى أرض الوطن.