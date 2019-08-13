شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» ترفع درجة الاستعداد القصوى لعودة المواطنين حتى 20 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد درجة الاستعداد القصوى لبدء عودة المواطنين ابتداء من مساء الثلاثاء، والتي تستمر حتى يوم 20 أغسطس من الشهر الجاري.

وشدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة تجهيز القطارات وجداول التشغيل الإضافية التي قررت الدفع بها خلال فترة سفر المواطنين في أيام عيد الأضحى بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية حتى يوم 20 أغسطس المقبل، وذلك من أجل إعادة ركاب الصعيد بعد قضائهم العيد مع أسرهم.

وشملت القطارات الإضافية التي قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة العيد 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات يومية ذهابًا وإيابًا بينها 6 رحلات تقوم من القاهرة إلى أسوان والعكس، ورحلتين تقومان من الإسكندرية إلى أسوان والعكس، بجانب 4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان والعكس، بالإضافة إلى 6 قطارات تقوم برحلات لأهالى النوبة بينها 3 ذهابا ومثلها عودة، فضلا عن 6 قطارات تقوم برحلات لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية ونادي أبوالريش بالإسكندرية والاتحاد النوعي بالقاهرة.