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الصحة تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر البوتوكس بالأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان من عبوات مغشوشة من مستحضر التجميل «Botox. Vial»

 

وأمرت الإدارة المركزية للصيدلة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، للعبوات المغشوشة من مستحضر «Botox. Vial» تشغيله رقم c 4122c3، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.

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يشار الى أن البوتوكس يهدف إلى منع تقلص عضلات الميميكا (تعابير الوجه)، التي تسبب ظهور التجاعيد مع التقدم في السن، من أجل التقليل من علامات شيخوخة الجلد، ويتم القيام بهذا الإجراء لأغراض جمالية غالبًا لدى النساء اللاتى يرغبن بمظهر أكثر شبابًا.

 

 

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