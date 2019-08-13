شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بطقس الغد.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى أنحاء الجمهورية نهارا لطيف ليلا.

دار الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين جماعة بالمسجد بعد صلاة العشاء

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول صلاة ركعتين جماعة بعد العشاء، جاء نصه:"ما حكم صلاة ركعتين جماعة بالمسجد بعد صلاة العشاء، تذكيرًا بسنة قيام الليل وتحفيزًا على أدائها فى البيوت؟"

انفجار نووي في روسيا.. هل العالم مقبل على كارثة تشيرنوبل جديدة؟

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انفجار نووي في روسيا.. بعد 4 أيام، أقرت الحكومة الروسية بالطبيعة النووية للانفجار الذى هز مدينة سفرودفنسك، شمال روسيا، والذى أثار مخاوف واسعة من كارثة تشيرنوبل جديدة.

التعليم العالى: 82 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء أن 82 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

دموع الفرحة وأيادى التضرع أبرز مشاهد موسم الحج هذا العام.. صور

دموع الفرحة، كانت بمثابة القاسم المشترك بين معظم ضيوف الرحمن، الذين أتوا من كل فج عميق يرجون رحمة ربهم.

وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى مدريد عن عمر يناهز 85 عاما

توفى رجل الأعمال المصرى حسين سالم، مساء أمس، فى العاصمة الأسبانية مدريد عن عمر يناهز الـ 85 عاما.