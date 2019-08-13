شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة نوفا الإيطالية تؤكد: إنتاج مصر سيصل 690 ألف برميل نفط يوميًا 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية هدف مصر للوصول إلى إنتاج نفط يبلغ 690 ألف برميل يوميا بنهاية العام المالى 2019-2020 ، وقالت إن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتصبح فى القريب العاجل رائدة فى مجال الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج مصر من زيت البترول الخام والمتكثفات وصل إلى 630 ألف برميل يوميا، وتستهدف وزارة البترول المصرية الوصول به إلى 690 ألف برميل يوميا فى نهاية العام المالي الجارى 30 يونيو 2020.

وكان وزير البترول المصري، أوضح أنه "فى إطار العمل على زيادة إنتاج البترول تم اختيار بعض المناطق فى عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط لاحتماليتها البترولية المرتفعة والإسراع فى إسنادها للشركات العالمية الكبرى التى تمتلك كوادر وخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق اكتشافات جديدة للبترول خاصة بعد الانتهاء من عمل المسح السيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد لهذه المناطق البكر".