شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى مدريد عن عمر يناهز 85 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى رجل الأعمال المصرى حسين سالم، مساء أمس، فى العاصمة الأسبانية مدريد عن عمر يناهز الـ 85 عاما. وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ"الخليج 365"، أن حسين سالم توفى بعد صراع طويل مع المرض فى العاصمة الاسبانية مدريد، وطلب ان يتم دفنه بجوار حفيده هناك، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد العزاء فى وقت لاحق بالقاهرة .

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