شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 33 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، من ضبط 33 طن و483 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ما بين فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أنه ضمن خطة المديرية لتنفيذ دورها لحماية وخدمة المواطن، وتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى، تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بمناطق مختلفة بالمحافظة.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أن ذلك تنفيذا لتوجيها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشيرا إلى أنه تم مصادرة لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن ومقطعات لحوم ولحوم مفروم ومقطعات دواجن وكبدة مستوردة ودهون حيوانية ومصنعات لحوم وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة.