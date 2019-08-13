شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم جلسة محاكاة للحكومة ومجلس النواب لشبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت محافظة الجيزة مؤتمراً للشباب حول النهوض بالمنظومة التعليمية، من خلال نموذج محاكاة للحكومة المصرية ومجلس النواب، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للشباب.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة خلال جلسه الشباب أن شاء الله المحافظة لن تدخر جهداً فى حل المشكلات التى تواجه المواطنين ويعد ملف تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس هو الشغل الشاغل لمسئولى المحافظة مؤكداً ان القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تحقيق نقلة نوعية فى الدولة بكل مؤسساتها.

وشهدت جلسه المحاكاة للشباب بملف النهوض بالتعليم عرض العديد من الرؤى وطلبات الإحاطة من نموذج المحاكاة لمجلس النواب إلى نموذج محاكاة الحكومة المصرية حيث كانت أبرز طلبات الإحاطة التى عرضها الشباب هى دور الدوله فى مواجهة الكثافة الطلابية ومشكله الوجبات المدرسية وسبل حلها ومواجهة التنمر بالمدارس ودمج ذوى القدرات الخاصة بالمدارس والاهتمام بالتعليم الفنى والتغلب على مشكلات التابلت ومواجهة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية .

وأكد محافظ الجيزة فى تعليقة على ما تم عرضه من مشكلات وحلول ورؤي بأن الشباب لفتوا الأنظار بحضورهم القوى الجذاب ولباقتهم فى الحديث وطغت ثقافتهم ورؤيتهم للمستقبل وحبهم للوطن على كلماتهم أثناء تمثيلهم أدوار الوزراء فى نموذج المحاكاة للحكومة المصرية ليكونوا خير ممثلا عن الشباب الواعى والواعد .

وأشار المحافظ إلى أن الاستفادة الأكبر من التجربة للشباب تتمثل فى كيفية تكوين فريق عمل جيد والعمل على ملف كامل لوزارة من الوزارات ودراسته ومعرفة التحديات الموجودة فى ذلك الملف والبحث عن الرؤى التى من الممكن أن يتم مناقشتها لمستقبل أفضل وحل جميع المشكلات المتعلقة بالملف الذى يتم مناقشته.

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مؤكدا على حرص الدولة فى الاستماع الى الشباب واشراكهم فى التنمية وتجهيزهم لقيادة المناصب الهامة مشيراً ان برلمان الشباب الذ تم تنظيمة يهدف إلى تفعيل دور الشباب للمشاركة فى صنع القرار والإلمام بالقضايا الهامة الداخلية والخارجية التى تؤثر علي مصر فى الفتره الراهنة والمرحلة القادمة وخاصة التحديات التى تواجه الأمن القومى الداخلى والخارجى ووضع رؤى الشباب للنهوض بمصر فى كافة المجالات وتدريب الشباب على وسائل وأدوات الرقابة البرلمانية.

ومن جانبه اشار وزير التربيه والتعليم فى نموذج المحاكاة أن من أهم التوصيات التى تحدثوا فيها ضرورة إدخال القطاع الخاص بشكل أكبر فى تطوير المنظومة التعليمية وأشار إلى أنه تم مشاركة قرابة ال 100 شاب وفتاه فى نموذج محاكاة الحكومة المصرية ومجلس النواب التى تم تنظيم جلساته بديوان عام المحافظة مؤكداً اختيار شباب نموذج المحاكاة عن طريق تقديم كل شخص منهم لأفكاره الجديدة ويتم اختيار الشخص الأنسب لكل وزارة فى النموذج حسب فكرته وكان ذلك فرصة جيدة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم.

شهدت جلسه المحاكاة حضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وخالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة .