شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالأزهر ترد على سؤال: هل ينوب طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ينوب طواف الإفاضة عن طواف الوداع ؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: القول المختار للفتوى أن طواف الوداع يجزئ عنه طواف الإفاضة إذا كان هو آخر العهد بالبيت.

كما هو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة ؛ لأن الشارع أمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل، كما أن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة.​​