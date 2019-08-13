شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: المرأة لها دور مهم فى تدوير المتبقيات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا ندوة للرائدات الريفيات بقرية دماص بالدقهلية تحت عنوان دور المرأة في تدوير المتبقيات الزراعية وقش الأرز بشكل خاص، في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تم عرض محاور العمل وبروتوكول التجميع وشروط الحصول على موافقة لمركز تجميع وطرق رصد التزام عوادم السيارات بالاشتراطات البيئية إضافة إلى تشديد الرقابة والتفتيش على المصانع واتخاذ الاجراءات حيال المنشآت المخالفة.

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كما تم عقد ندوة بمركز شباب نقالي شرق منطقة الحفير تشرح إطار العمل بمنظومة التعامل مع نوبات التلوث الحادة وأهمية قش الأرز والمخلفات الزراعية بصفة عامة وكيفية الاستفادة من قش الأرز، ودور الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى شرح كيفية التقدم لعمل مركز تجميع ودور الوزارة في دعم هذه المراكز خلال فترة الجمع من معدات وتمويل، والمردود الاقتصادي العائد على الفرد والمجتمع خلال المشاركة في المنظومة سواء اقتصادي أو صحى.