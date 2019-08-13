برلماني: اهتمام السيسي بالشباب ظهر منذ اليوم الأول لتوليه الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
ثمن النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حرص الرئيس الرئيس السيسي على توجيه رسالة للشباب المصري في اليوم العالمي لهم، لافتا إلى أن خطوات الرئيس واهتمامه بالشباب تعكس إيمانه بقدراتهم.
وأشار النائب في بيان له، إلى اهتمام الرئيس بالشباب ظهر منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، من خلال توفير كامل الدعم لهم، سواء على مستوى التأهيل والتواصل أو الدعم المادي وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى رؤية الرئيس الحكيمة في تأهيل الشباب وإشراكهم في المسئولية وعملية البناء لأنه في المستقبل القريب سيكونوا هم القادة ويجب تدريبهم على ذلك.
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