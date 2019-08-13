استغاثة مواطن تُوقع لصوص "الهواتف المحمولة" في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالإكراه بمنطقة المعادي.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بها "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"، وقرر بأنه حال سيره بالمنطقة محل البلاغ فوجئ بشخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.

قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمان حتى تمكنت من اللحاق بهما وضبطهما وتبين أنهما (عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية مسجلة).. وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.. وبسؤال المجني عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهما بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.