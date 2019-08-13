محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدة قضايا في منطقة الجيزة، تنوعت بين الاتجار في المواد المخدرة، والأسلحة النارية.
وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة المنقضية عن ضبط (محاسب بشركة مستلزمات طبية، له معلومات جنائية مسجلة، ومحاسب بشركة نقل)؛ لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي مستخدمان سيارة ملاكي في عملية النقل والترويج، وضبط بحوزة المتهمين على، 36 لفافة لمخدر الهيروين، وزنت 350 جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.
من ناحية أخرى تمكنت مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط خفير خاص بمزرعة كائنة بدائرة المركز ومقيم بها –مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي "شروع في قتل، سرقة" أخرهم السجن المؤبد، وبحوزته (بندقية آلية –خزينة لذات السلاح -45 طلقات نارية من ذات العيار).
ونجحت مباحث قسم شرطة الحوامدية من ضبط عاطل لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، فرد رصاص عيار 7,62×39مم).
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بتهمة الاتجار في السلاح والمخدرات.. سقوط عناصر إجرامية خلال حملة أمنية بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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