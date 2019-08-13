"المرور": تحرير4930 مخالفة متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4930 مخالفة مرورية متنوعة. ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور علـى قائدي السيارات، وضبـط المخالفيـن منهم، وأسفـرت جهـودهـا خلال 24 ساعة عن ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة 4930 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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