وفاة مواطن تصادف استقلاله قطار أثناء مشاجرة بين 7 أشخاص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط مرتكبي واقعة وفاة أحد المواطنين تصادف استقلاله القطار، بمحافظة المنيا على خلفية مشاجرة بين طرفين.

كانت مركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات، بوصول أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز سمالوط شرق، جثة هامدة إثر إصابته بكدمة شديدة خلف الأذن اليمنى، وما قرره شقيقه "عامل، مقيم بدائرة المركز" أنه حال استقلالهما أحد القطارات وتوقفه بمحطة سكك حديد "بنى مزار"، فوجئا بقيام بعض الأشخاص بالتراشق بالحجارة على رصيف المحطة، أصابت إحداها شقيقه حال جلوسه بالقطار وبنقله للمستشفى، توفى عقب وصوله.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم "7 أشخاص.. جميعهم مقيمين بدائرة المركز".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بأن الواقعة جاءت على خلفية مشاجرة تم خلالها التراشق بالحجارة، أصابت إحداها المجنى عليه الذى تصادف تواجده بالقطار، والتي أودت بحياته متأثراً بإصابته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.