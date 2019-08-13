ضبط بحوزتهما 10 آلاف علبة سجائر.. القبض على شخصين لتهريبهما سلعا جمركية بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين لقيامهما بتخزين كميات كبيرة من السجائر والتبغ مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً بقصد التصرف فيها بالبيع؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما ورودت معلومات لمباحث قسم شرطة باب الشعرية، عن قيام مالك محل بيع سجائر مستوردة كائن بدائرة القسم، وشريك بذات المحل، بتخزين كميات كبيرة من السجائر والتبغ المهربين جمركياً، داخل مخزن ملحق بالمحل ملكهما، بقصد التصرف فيهم بالبيع بذات المحل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما داخل المحل، وعُثر بداخله على 10 آلاف علبة سجائر، و28 جوال تبغ، و17 جوال فلاتر سجائر، وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، حُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.