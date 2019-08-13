في 24 ساعة.. ضبط 21 قضية نشل ومخدرات بمترو الأنفاق والسكك الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات أمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.
أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن ضبط 21 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و580 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.
حُررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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