بينهم 4 يحملون جنسية عربية.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 5 أشخاص، تخصصوا في ترويج المخدرات، في منطقة أكتوبر بالجيزة.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهمين 4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وآخر له معلومات جنائية، اتخذوا منطقة أكتوبر لترويج مخدري الحشيش والآيس.

وبتقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (2 طربة لمخدر الحشيش وزنا 200 جرام –كمية لمخدر الآيس وزنت 10 جرام – مبلغ مالي قدره 49,080 ألف جنيه –14 هاتف محمول –مبلغ مالي 168,400 جنيه من فئة 200 جنيه تبين أنها أوراق مالية مزيفة.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، والاتجار في المخدرات، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.