العثور على جثة تاجر دواجن في ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عثر أهالي قرية كوم الحامض التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية في الترعة، وتبين أنها تخص تاجر دواجن.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطاراً من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بالعثور على جثة طافية في ترعة السوهاجية بناحية كوم الحامض دائرة المركز.

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جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين أنها للمدعو "بخيت. خ. ا" 37 عاماً تاجر دواجن ويقيم بندر طهطا دائرة قسم طهطا.

وقرر شقيقه "ناصر" 39 عاماً تاجر دواجن، وزوجته "وردة" 36 عاماً ربة منزل بأن المذكور متغيب عن المنزل منذ حوالي ثلاثة أيام لمروره بحالة نفسية سيئة، وأضافا بعدم إبلاغهما بغيابه لاعتياده السفر للتجارة.

وأفاد مفتش الصحة بأن الجثة في حالة تعفن ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها وأن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.