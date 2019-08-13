أخبار مصر | عاجل.. وفاة رجل الأعمال حسين سالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة رجل الأعمال حسين سالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي فجر اليوم، حسين سالم، رجل الأعمال ومستشار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في العاصمة الأسبانية مدريد عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

وكشف مصدر مقرب من العائلة، في تصريحات صحفية، أن حسين سالم توفي بعد تدهور حالته الصحية بعد صراع طويل مع المرض، حيث أكدت أسرته أنه سيتم نقل جثمان الفقيد إلى القاهرة لدفنه في مقابر العائلة تنفيذا لوصية الراحل، حيث طلب أن يتم دفنه بجوار حفيده هناك.

وعن تحديد موعد العزاء، أشار المصدر المقرب لرجل الأعمال الراحل إلى أنه سيُحدد فى وقت لاحق.