أخبار مصر | أثري: درب الحج بسيناء مدرج باليونسكو منذ 2003 وينتظر التسجيل الكامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثري: درب الحج بسيناء مدرج باليونسكو منذ 2003 وينتظر التسجيل الكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، إنه قام بتقديم المادة العلمية كاملة وفق معايير اليونسكو عام 2003 لتسجيل درب الحج المصري القديم بوسط سيناء كتراث عالمي باليونسكو.

وأضاف "ريحان" أن خبير اليونسكو والموفد عن طريق المجلس الأعلى للآثار رافقه بسيناء عام 2003، وبناءً عليه تم إدراج طريق الحج بسيناء ضمن القائمة المؤقتة لليونسكو وينتظر إعداد الملف كاملًا لتسجيله كتراث عالمي باليونسكو.

وأوضح أن درب الحج يبدأ من بركة الحاج في القاهرة وحتى عجرود قرب السويس بطول 150 كم، ومن عجرود إلى نِخِل بوسط سيناء بطول 150كم، ومن نِخِل إلى عقبة أيلة بطول 200كم، وكانت تقطع كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث في نحو ثلاثة أيام بالسير بقوافل الحجيج.

وأشار ريحان إلى أن درب الحاج المصرى لم يكن قاصرًا على خدمة حجاج مصر في ذهابهم وعودتهم فقط وإنما كان يخدم حجاج المغرب العربي، والأندلس وحجاج غرب أفريقيا.