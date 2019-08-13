أخبار مصر | وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة المكتب الثقافي المصري بلندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة المكتب الثقافي المصري بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار متابعة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لأنشطة المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج تلقى الوزير تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن نشاط المكتب الثقافى المصرى بلندن خلال الفترة الماضية.

وفى إطار التعاون مع المؤسسات العلمية بالخارج نظم المكتب بالتعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة اليوم العلمي لصغار الأطباء المصريين بالمملكة المتحدة، حيث تحدث الاستشاريون المصريون وقدموا خبراتهم لصغار الأطباء حول الاختلاف بين التعليم الطبي في مصر والمملكة المتحدة، والاختلاف في نظم ممارسة الطب بين البلدين.

وأشار التقرير إلى قيام المكتب بتفعيل التعاون بين مدينة العلوم بجامعة سري، ومدينة العلوم للبحوث الإلكترونية بمعهد بحوث الإلكترونيات، والذى ساهم فى توقيع اتفاقية توأمة بين الجانبين، وذلك فى إطار الزيارة التى قام بها وفد معهد بحوث الإلكترونيات المصرى لمدينة العلوم بجامعة سرى؛ بهدف التعرف على آليات التعاون بين مدينة العلوم بجامعة سري ومجلس المدينة.

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وأضاف التقرير تنظيم المكتب بالتعاون مع مؤسسة بركات ندوة ومعرض حول ابتكار صناعة الأثاث من جريد النخيل، وذلك فى إطار مشاركته فى أسبوع الحرف بلندن.

وفى إطار الأنشطة الثقافية نظم المكتب محاضرة عن الدور الثقافي لمصر من وجهة نظر مكتبة الاسكندرية، وريادتها فى مجال الثقافة بمشاركة د. مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، بحضور عدد كبير من المصريين المقيمين في المملكة المتحدة وبعض الأجانب. كما نظم المكتب ندوة عن أعمال المخرج الراحل محمد خان؛ بهدف إلقاء الضوء على ما تميزت به أعمال محمد خان والمدارس التي تأثر بها في أعماله.

وفى إطار نشر الثقافة المصرية أضاف التقرير تنظيم المكتب زيارة لعدد (30) من تلاميذ مدرسة ويست منيستر سيتي للبنين من المرحلة الابتدائية والإعدادية؛ لمشاهدة العرض البانورامي للحضارة المصرية، ومناقشة بعض الأحداث التاريخية المصرية التي يدرسونها ضمن مناهجهم الدراسية.