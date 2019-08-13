مصر | بفردي خرطوش ورصاص.. القبض على عاطل في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفردي خرطوش ورصاص.. القبض على عاطل في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية من ضبط عاطل وبحوزته أسلحة نارية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية، مفادها قيام عاطل مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالإسلحة النارية غير المرخصة.

وبجمع المعلومات والإستعانة بالمصادر السرية وتأكد العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، تم إعداد مأمورية لضبطه بعد استئذان النيابة العامة، والقبض عليه وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، فرد رصاص عيار 7،62×39مم.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات أمام المقدم عماد عكاشة وكيل فرقة أبو النمرس والحوامدية بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.