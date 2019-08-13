مصر | هارب من حكم بالمؤبد.. القبض على خفير بحوزته بندقيه آلية وذخيرة بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هارب من حكم بالمؤبد.. القبض على خفير بحوزته بندقيه آلية وذخيرة بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشأة القناطر من ضبط خفير خصوصي هارب من حكم قضائي بالسجن المؤبد وبحوزته بندقية آلية وطلقات نارية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث المركز من ضبط خفير خاص بمزرعة كائنة بدائرة المركز ومقيم بها، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى " شروع فى قتل، سرقة " أخرهم السجن المؤبد فى قضية شروع فى قتل، وبحوزته بندقية آلية، خزينة لذات السلاح، 45 طلقات نارية من ذات العيار.

وبمواجهته إعترف أمام المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع وأقر بالحكمين الصادرين ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.