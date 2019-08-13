مصر | بـ 36 لفافة هيروين وعربية ملاكي.. سقوط محاسبين في الطالبية

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط محاسبين وبحوزتهما 36 لفافة هيروين.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بورود معلومات للرائد أحمد عصام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بقيام محاسب بشركة مستلزمات طبية "له معلومات جنائية مسجلة"، ومحاسب بشركة نقل، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي مستخدمان سيارة ملاكي فى عملية النقل والترويج.

وبالعرض على اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنهما وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من القبض عليهما وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما 36 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 350 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.