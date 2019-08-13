شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس آخر أيام عيد الأضحى شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، آخر أيام عيد الأضحى المبارك، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى الأحمر جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «26- 39»، إسكندرية «23- 34»، قنا «25 – 41»، الأقصر «26– 42»، أسوان «28 – 42».