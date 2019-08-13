شكرا لقرائتكم خبر عن رأس البر تستقبل آلاف الزائرين خلال ثالث أيام عيد الأضحى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة رأس البر منذ الساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرًا من الزائرين من مختلف المحافظات.

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وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كافة الإجراءات الخاصة بتأمين الشواطئ، وكذلك توافر كافة الخدمات الأساسية والموقف التمويني بالمدينة.

وأعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الأخيرة.

وكثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء عماد حمدي، جهودها لاستقبال الزائرين وتأمين الشواطئ التي شهدت تواجدًا مكثفا لرجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف، حيث تم خلال هذا اليوم إنقاذ ١٩ مصطافًا من الغرق، فضلا عن تسليم ١٢٣ طفلا تائهًا إلى ذويهم.

رأس البر تستقبل الآلاف من الزائرين خلال ثالث أيام عيد الأضحى

رأس البر تستقبل الآلاف من الزائرين خلال ثالث أيام عيد الأضحى