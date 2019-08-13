شكرا لقرائتكم خبر عن «ضيوف الرحمن» يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل حجاج بيت الله الحرام، الثلاثاء، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، وخلال أيام التشريق، يرمي الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات. وبعد أن ينتهي الحجاج من رمي الجمرات ومغادرة مشعر منى، يمكنهم الخروج من مكة والعودة إلى بلدانهم بعد الانتهاء من طواف الوداع. حجاج بيت الله يقومون برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق حجاج بيت الله يقومون برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق حجاج بيت الله يتوجهون لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق حجاج بيت الله يتوجهون لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق حجاج بيت الله يتوجهون لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق حجاج بيت الله يتوجهون لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

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