شكرا لقرائتكم خبر عن الحديقة الدولية: استقبلنا 18 ألف زائر بالأمس ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن هناك فقرات للأراجوز والساحر لإسعاد الأطفال وتهيئة جو الحديقة لاستقبالهم، كما سيقدم مسرح وزارة الثقافة بالحديقة عروض مسرحية للزوار طوال اليوم.

وأضاف سلطان ل الخليج 365، أن الحديقة شهدت اقبال كبير منذ صباح اليوم مشيرا إلى أن الحديقة استقبلت أمس ثانى أيام العيد 18 ألف زائر، وأول أيام العيد استقبلت 9، وجميع الحدائق المتخصصة استقبلت فى أول يوم للعيد 8 آلاف زائر بخلاف الحديقة الدولية.

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وأشار سلطان إلى أن الحدائق المتخصصة لم تشهد أى أعمال تحرش، خاصة أن هناك انتشار للشرطة والشرطة النسائية وافراض للشرطة السرية بالمكان، بالإضافة إلى نشر عدد كبير من كاميرات المراقبة مما يلزم الزوار بالالتزام.