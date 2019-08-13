شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أنشطة الاتحاد الرياضى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمي أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، لما لها من دور كبير فى صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم، جاء ذلك خلال استعراضه تقريرًا شارك في إعداده د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ود. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية حول الأنشطة الطلابية الذي نظمها الاتحاد بالتعاون مع الجامعات.



أكد التقرير أنه تم إعطاء أولوية واهتمام شديد لدعم الأنشطة والفعاليات الطلابية بالجامعات المصرية، ودعمها ماليًا ولوجستيًا؛ تشجيعًا للشباب على الانخراط في الأنشطة والعمل العام والمجتمعي.

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وأشار التقرير إلى مشاركة 146.351 طالبًا وطالبة في الأنشطة الطلابية التي نظمها الاتحاد، حيث شارك 13391 طالبًا في لقاءات الكليات العسكرية، و54415 طالبًا في النشاط الداخلي للجامعات، و7333 طالبًا في مهرجانات رياضية، و13000 طالب وطالبة في بطولة وطن، و200 طالب في بطولات دولية، و7438 طالبًا في بطولة الجامعات، و44074 طالبًا في مشاركات رياضية، بالإضافة إلى 6500 طالب شاركوا في أنشطة مجتمعية.



وأضاف التقرير أنه تم إقامة عددٍ من المنافسات الرياضية، منها: الدورة الرياضية 46 للجامعات المصرية للمصارعة بالمنوفية بمشاركة 149 من 21 جامعة، والدورة الرياضية لبطولة السلاح بالإسكندرية بمشاركة 122 طالبًا وطالبة من 12 جامعة، وبطولة السباحة بالجامعة الأمريكية بمشاركة 325 طالبًا من 25 جامعة، وبطولة الدراجات بجامعة قناة السويس بمشاركة 255 طالبًا من 13 جامعة، وبطولة كمال الأجسام بجامعة طنطا بمشاركة 121 طالبًا من 18 جامعة، ودوري كرة القدم الـ 46 بمشاركة 783 طالبًا من 27 جامعة، وبطولة كرة اليد بمشاركة 490 طالبًا من 27 جامعة، ودوري خماسيات كرة القدم للطالبات بمشاركة 226 طالبة من 16 جامعة، ودوري كرة السلة 450 طالبًا من 25 جامعة، ودوري الكرة الطائرة بمشاركة 450 طالبًا من 28 جامعة.



كما تم إقامة البطولة الأفروعربية الأولى للجامعات المصرية (بطولة الكاياك والكانوي) بجامعة أسوان بمشاركة 85 طالبًا وطالبة من 30 جامعة، والمهرجان الأول للرياضات الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية بمرسى مطروح بمشاركة 229 من 23 جامعة، ومهرجان يوم الشباب الإفريقي بمشاركة 400 طالب وطالبة، فضلا عن إقامة اللقاءات الرياضية بين الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية، بمشاركة 15 جامعة و7 كليات عسكرية.

وأشار التقرير إلى تنظيم أسبوع شباب المدن الجامعية بالسويس بمشاركة 1500 طالب، وأسبوع شباب الجامعات بكفرالشيخ، بمشاركة 1560 طالبًا وطالبة، واللقاء الرياضي الأول للكروس فيت لطلاب كليات التربية الرياضية ببورسعيد، وماراثون الدراجات بجامعات حلوان والقاهرة وطنطا وعين شمس، والدورة الرياضية لخماسيات كرة القدم لشباب الجامعات والشرطة 450 طالبًا، والمهرجان الأول للتزحلق على الرمال بالفيوم، والبطولة العربية للمبارزين الجامعيين ببني سويف، والبطولة العربية المصغرة للجامعات بطنطا.

كما أوضح التقرير حصول منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا، وتتويجه بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر، وحصوله على المركز الثاني للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات.

