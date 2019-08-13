رئيس جامعة القاهرة: مستمرون فى إعادة تأهيل معهد الأورام ونعمل خلال إجازة العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت أن الملحمة التى يقودها المصريون بمعهد الأورام لم تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، قائلا: "مستمرون فى إعادة تأهيل المبنى الرئيسى لمعهد الأورام بعد تضرره من الحادث الإرهابى الذى شهدته المنطقة الأمامية له الأسبوع الماضى، ونستغل إجازة عيد الأضحى المبارك لإعادة الوضع أفضل مما كان".
وقد أعلنت المستشفيات الجامعية على مستوى جامعات الجمهورية، حالة الطوارئ بأقسام الطوارئ الرعايات المركزة الاستقبال، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ تستمر حالة التأهب بهذه المستشفيات الجامعية.
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