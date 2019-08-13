شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بالمحميات يهدف لتنشيط السياحة البيئية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البيئة، أن مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، المقرر عقده بمحمية وادى دجلة، يهدف إلى تنشيط السياحة البيئية، والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات، والاستمتاع بالطبيعة.
وأوضحت الوزارة، أن المهرجان يسعى إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية وربط المواطن بالمحميات، من خلال عرض أساليب الطهى بالطرق التقليدية وعدد من العروض الفنية علاوة على المنتجات اليدوية المعتمدة على الخامات البيئية.
كما يشمل المهرجان تنظيم عدد من المسابقات الرياضية والثقافية والبيئية، وتوزيع هدايا عينية على المشاركين.
ومن المقرر أن تعقد الوزارة، مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، بمحمية وادى دجلة بالقاهرة فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجارى، مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وبمشاركة الشباب والاطفال وفرق الكشافة.
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة: مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بالمحميات يهدف لتنشيط السياحة البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.