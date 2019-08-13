شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوطه أرضا.. استبدال مفصل الفخذ لحاج مصرى فى مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجحت وزارة الصحة السعودية، فى استبدال مفصل الفخذ لحاج مصرى تعرض للسقوط أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كان الحاج "حافظ محمد شلبى" البالغ من العمر 77 عامًا، قد نقل إلى المستشفى فى مكة المكرمة، بعد إصابته بكسر فى عنق عظمة الفخذ، وتم استقبال الحالة وتقديم الرعاية اللازمة لها، وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة.

وعبر الحاج المصري الذي تحسنت صحته، عن سعادته بنجاح العملية، وتمكنه من أداء نسكه، وشكر وزارة الصحة على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.