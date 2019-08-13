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حديقة الفسطاط تستقبل 15 ألف زائر منذ أول أيام العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حديقة الفسطاط بمصر القديمة إقبالا كبيرا صباح اليوم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بدأ أعداد الزوار تتزايد، وسط تأمين مكثف لقوات الشرطة وهيئة الإسعاف المصرية.

 

وقال المهندس خالد حسن مدير حديقة الفسطاط، أن الحديقة استقبلت  أول أيام العيد، ما يقرب من 5 آلاف زائر، وأمس ثاني ايام العيد 12 الف  مشيرا إلى أن هذا العدد من المتوقع أن يتضاعف اليوم، خاصة أن الحديقة بها ساحة كبيرة لركوب الدراجات وملاهى ومسرح للساحر والعروض البهلوانية، وقطار للأطفال يطوف ارجائها، ومسطحات خضراء واسعة.

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وأضاف مدير حديقة الفسطاط لـ الخليج 365، أن الحديقة استعدت جيدا لاستقبال الزوار، بأعمال الصيانة اللازمة المسطحات الخضراء والإنارة وقطار الطفطف، كما رفعت من مستوى النظافة، وتكثيف التواجد الأمنى بما أدى لمنع ظاهرة ، مشيرا إلى أن إدارة الحديقة لم تسجل حالة تحرش واحدة حتى الأن منذ بداية أول يوم للعيد.

 

 

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