شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: بدء توجه الحجاج إلى المدينة المنورة بعد غد عقب أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ حجاج السياحة التوجه بعد غد الخميس من مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج، وإتمام أيام التشريق، ورمى الجمرات إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوى الشريف.

وقال صبحى عبدالفتاح رئيس مكتب شؤون حجاج السياحة بالمدينة المنورة - فى تصريحات صحفية: أتممنا كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصل 26 ألف حاج من حجاج السياحة إلى المدينة.

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وأشار إلى أن إجمالى حجاج السياحة يصل إلى ما يقرب من 36 ألف حاج؛ وهناك 10 آلاف حاج زاروا المدينة المنورة قبل التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج؛ فيما ينتظر باقى العدد والمقدر ب 26 ألف حاج لزيارة المدينة فور انتهاء مناسك الحج.

ولفت إلى أن الـ26 ألف حاج الذين سيزورون المدينة المنورة هم 10 آلاف حاج من الحج البرى، و16 ألف حج طيران، على أن تكون عودتهم بشكل مباشر من المدينة المنورة إلى القاهرة.

وأوضح أن أعمال تسكين الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج تمت بصورة طيبة وجيدة للغاية، ولم يتم رصد أى شكاوى، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير كافة سبل الراحة لحجاج "بيت الله".