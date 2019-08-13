شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى أنحاء الجمهورية نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الاحمر، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.