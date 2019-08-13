شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال الحجاج.. براءة تكسوها البياض وتطوف بالبيت العتيق والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ائتزر عددٌ كبير من الأطفال المصاحبين لأبائهم ممن من الله عليهم بنعمة الحج هذا العام، ملابس الإحرام، اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرعوا في آداء مناسك الحج لهذا العام، طائفين بالبيت العتيق، مهللين ومكبرين، ثم خطوة بخطوة إلى المشاعر المقدسة، تارة سيراً على الأقدام، وتارة أخرى تحملهم الأكف والأكتاف، جائلين في رحاب مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحفهم عناية الرحمن، وترعاهم وذويهم أعين أمينة، تسهل لهم أداء نسكهم، وتعينهم على تحقيق حلم راود الجميع بأداء فريضة الحج.

ذاك طفل يرفع أكف الضراعة لله عز وجل، وهذا يرمي الجمرات بكل يسر وسهولة، وآخر تتعالى ضحكاته عالياً في أرجاء المشاعر فرحاً بما منّ الله عليهم لأداء نسكهم، وذاك طفل يراقب جموع الحجيج تسير بكل هدوء وروحانية وسكينة، ولسان حالهم يقول "رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".

Advertisements