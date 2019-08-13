شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الطاقة الذرية الروسية يتعهد بمواصلة الاختبارات رغم الانفجار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، فى تعليق على الحادث الذى شهدته القاعدة العسكرية الروسية، إن الخبراء الخمسة الذين لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي في الانفجار كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية" رغم من الحادث، وفقا لفرانس 24.
ووقع انفجار الخميس الماضي، في منشأة عسكرية بمنطقة القطب الشمالي، وانتظرت السلطات الروسية يومين حتى أقرت بأنه نووي، علما بأن الانفجار أدى إلى ارتفاع وجيز في مستوى النشاط الإشعاعي.
وقال خبراء أمريكيون إنه قد يكون مرتبطا باختبار صاروخ "بوريفيستنيك" الذي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أعلن في فبراير أن اختباراته تجري بنجاح.
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