أخبار مصر

رئيس وكالة الطاقة الذرية الروسية يتعهد بمواصلة الاختبارات رغم الانفجار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الطاقة الذرية الروسية يتعهد بمواصلة الاختبارات رغم الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، فى تعليق على الحادث الذى شهدته القاعدة العسكرية الروسية، إن الخبراء الخمسة الذين لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي في الانفجار كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية" رغم من الحادث، وفقا لفرانس 24.

 

ووقع انفجار الخميس الماضي، في منشأة عسكرية بمنطقة القطب الشمالي، وانتظرت السلطات الروسية يومين حتى أقرت بأنه نووي، علما بأن الانفجار أدى إلى ارتفاع وجيز في مستوى النشاط الإشعاعي.

Advertisements

 

وقال خبراء أمريكيون إنه قد يكون مرتبطا باختبار صاروخ "بوريفيستنيك" الذي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أعلن في فبراير أن اختباراته تجري بنجاح.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وكالة الطاقة الذرية الروسية يتعهد بمواصلة الاختبارات رغم الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا