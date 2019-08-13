شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: بدء توجه الحجاج إلى المدينة المنورة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ حجاج السياحة التوجه، الخميس، من مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج وإتمام أيام التشريق ورمي الجمرات إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.

وقال صبحي عبدالفتاح، رئيس مكتب شؤون حجاج السياحة بالمدينة المنورة، في تصريحات صحفية: «أتممنا كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج»؛ مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصل 26 ألف حاج من حجاج السياحة إلى المدينة.

Advertisements

وأشار إلى أن إجمالي حجاج السياحة يصل إلى ما يقرب من 36 ألف حاج؛ وهناك 10 آلاف حاج زاروا المدينة المنورة قبل التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج؛ فيما ينتظر باقى العدد والمقدر بـ26 ألف حاج لزيارة المدينة فور انتهاء مناسك الحج.

ولفت إلى أن الـ26 ألف حاج الذين سيزورون المدينة المنورة هم 10 آلاف حاج من الحج البري؛ و16 ألف حج طيران؛ على أن تكون عودتهم بشكل مباشر من المدينة المنورة إلى القاهرة.

وأوضح أن أعمال تسكين الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج تمت بصورة طيبة وجيدة للغاية ولم يتم رصد أي شكاوي، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله.