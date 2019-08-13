شكرا لقرائتكم خبر عن جرام الذهب يرتفع 10 جنيهات ثالث أيام عيد الأضحى وعيار 21 بـ 694 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019 فى مصر، ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، ليبلغ سعره 694 جنيها للجرام، وهو الأعلى فى تاريخ المعدن النفيس فى البلاد.

ارتفاع سعر الذهب فى مصر، جاء نتيجة زيادة ملحوظة في أسعار المعدن النفيس عالميا، مسجلا 1524 دولارا، بزيادة 1.3%، وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس في أكثر من 6 سنوات.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: عيار 18 سجل اليوم 594 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 694 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 793 جنيه للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5552 جنيها

أوقية الذهب تسجل الآن 1524 دولار. Advertisements

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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