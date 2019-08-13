شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاستمتاع ببيوت الدلافين بالغردقة.. بـ10دولارات للأجنبى و50 جنيها للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقع شعاب العرق والفانوس الفريدة من نوعها، أو كما يطلق عليها بيت الدلافين، ضمن محمية الجزر الشمالية، بمدينة الغردقة، حيث تتميز تلك الشعاب بوجود مجموعات كبيرة من الدلافين بها، لتناسبها مع بيئتها.

تواجد الدلافين بشكل مستمر داخل بيت الدلافين بشعاب العرق والفانوس جعلها محل اهتمام عالمي وأفضل أماكن الغوص علي مستوي البحر الأحمر، حيث تظهر في صباح يوميا أسراب كبيرة من الدلافين بها مما جعلها مقصدا هاما وموقعاً مميزاً للغطس لأغلب السياح من جنسيات العالم .

من جانبه قال الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، أن شعاب العرق والفانوس، صدر لها قرار من َوزارة البيئة منذ عدة أيام مضت، من ضمن محميات البحر الأحمر، إلا أن القرار خص تلك المنطقة بتطبيق رسوم الزيارات من السبت الماضي دون غيرها والمحميات الأخري بعد 3 أشهر.

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر، أن تلك المنطقة يطلق عليها الكثير من العاملين فى النشاط البحرى اسم "جنة محمية الجزر الشمالية" لما تحتويه من شعاب مرجانية نادرة قد يصل عمرها لملايين السنين.

وأوضح أن منذ تطبيق قرار فرض رسوم علي شعاب العرق والفانوس زار المنطقة أكثر من 200 سائح تقريبا من جنسيات مختلفة، حيث تقبل الزوار قرار فرض رسوم بصدر رحب، مؤكدين أن ذلك سيحمي ويحافظ علي المنطقة وخاصة لشمول القرار تحديد 300 شخص لزوار المنطقة يوميا

من جانبه أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية، أن شعاب العرق والفانوس من أهم مواقع الغوص القريبة من مدينة الغردقة، مؤكدا أن هناك الكثير من السياح يقصدونها خصيصا من بلادهم لاحتوائها على شعاب مختلفة وربما تكون نادرة وذات أحجام كبيرة .

وكشف غلاب أن محميات البحر الأحمر، أصدرت عدة تعليمات خاصة باستخدام شعاب العرق والفانوس منذ عام 2016، أهمها أن يسمح لجميع العائمات السياحية بالغردقة والتى تحمل تصريح ملاحى سارى بالتواجد بمنطقة شعاب العرق والفانوس بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وفى خلاف ذلك يعرض نفسه للمخالفة القانونية.

وكذلك التزام جميع اللنشات السياحية المتواجدة بالمنطقة بالرباط فى الأماكن المخصصة ولا يسمح لأى لانش أو ذوديك يمارس السنوركل التواجد وعمل المناورة فى المناطق المخصصة لمشاهدة الدلافين والموضحة فى الخرائط، والسماح فقط للنشات السياحية التى تمارس الغوص والتى سوف تقوم بعمل غطس بإنزال الغواصين فى المنطقة المخصصة بذلك فى شعاب الفانوس والعرق والعودة مرة أخرى للرباط.

وتضمن قرار وزارة البيئة الذي حصل الخليج 365 علي نسخة منه، وحمل رقم 204 لسنة 2019، رسوم زيارة المحميات بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء، حيث شملت المادة الأولي من القرار الأتي : أن تكون رسوم محميات جنوب سيناء وهي "رأس محمد ونبق وابو جالوم وطابا وسانت كاترين" وفي البحر الأحمر"الجزر الشمالية، ووادي الجمال وعلبة والجزر البعيدة"، لتبدأ من 8 صباحا وحتى غروب الشمس، ورسم زيارة الفرد الأجنبي 10 دولارات ويعفي الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبي 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات بصحبة الأجانب.

كما أوضح القرار أن رسم زيارة الفرد المصرى 50 جنيها ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيها والكبيرة 50 جنيها.

كذلك وضح القرار فرض رسوم علي يخوت الغوص والسنوركلنج التي يبلغ طولها من 17 إلي 20 مترا، بـ10 دولار، واليخوت من 20 إلى 35 بـ20 دولارا، و اليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترا بواقع رسوم 40 دولارا، والتى يبلغ طولها أكثر من 30 مترا رسم زيارتها 60 دولارا، وتعد اليخوت المذكورة هي اليخوت العاملة في الغوص والسنوركلنج والجوانب الزجاجية العاملة فى حرفة الركوب بأجر.

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كما تضمن القرار أن في حالة استمرار الزيارات إلى بعد غروب الشمس، من محبى التخيم والرحلات البحرية يتم مضاعفة جميع فئات الرسوم.

وتضمن القرار فرض رسوم قيمتها دولار واحد للمصرين والأجانب عن زيارة المنشأت ذات القاع والجوانب الزجاجية.

ويعمم القرار فرض رسوم زيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعة برأس محمد ومناطق الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران وساحل شرم الشيخ بنفس القيمة.

كما تقرر رسم دخول 10 دولار أمريكي للأجنبى و50 جنيها للمصري عند زيارة شعاب العرق والفانوس التابعة لمحميات الجزر الشمالية بالغردقة، على ألا يزيد عدد الزوار بالمنطقة عن 3 آلاف فرد.

وتعفى الوحدات البحرية المصنفة تحت مسمي يخوت الغوص والسنوركلنج العاملة بحرفة الركوب بأجر والتى يبلغ طولها أقل من 17 مترا من الرسوم.

وشملت المادة الثانية من قرار وزارة البيئة، تكليف لجميع الجهات البيئية كلا فيما يخصه، تنفيذ القرار اعتبارا من انقضاء 3 أشهر من تاريخ صدوره، وينفذ القرار في منطقتي الشعاب والفانوس بمحمية الجزر السمالية يوم 10 من أغسطس الجاري، وكذلك من منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم بجنوب سيناء.