شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مستوى الإشعاع لـ16مرة بسفرودفنسك الروسية بعد انفجار قاعدة نيونوكسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موسكو صباح اليوم، زيادة مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في مدينة سفرودفنسك بعد وقوع انفجار نووى فى روسيا الخميس الماضي وفقا لـ"سكاى نيوز".

وقع الانفجار أثناء القيام بتجربة اختبار محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل، وأسفر الحادث عن وفاة 5 من الاختصاصيين متأثرين بجروحهما وإصابة 6 آخرين.

وعقب الانفجار، أعلنت السلطات بأنه وقع في قاعدة نيونوكسا لإطلاق الصواريخ ويحتوي على نشاط إشعاع نووي، بينما ذكرت بلدية مدينة سفرودفنسك أن أجهزة الاستشعار لديها "سجلت ارتفاعا للنشاط الإشعاعي لمدة قصيرة".

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وذكر مسئولون في شركة "روس-أتوم" النووية الروسية المملوكة للدولة إن الحادث المميت الذي وقع قبل أيام في موقع عسكري بشمال البلاد قد وقع خلال اختبار صاروخ على منصة بحرية.

وذكروا أن النار اشتعلت في وقود الصاروخ فتسبب في انفجاره وأدت قوة الانفجار إلى إلقاء عدة أشخاص في البحر.