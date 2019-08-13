شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تشغيل القطارات الإضافية لعودة الركاب بعد العيد حتى 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد استمرارها فى تشغيل القطارات الإضافية التى قررت الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية حتى يوم 20 أغسطس المقبل، وذلك من أجل إعادة ركاب الصعيد بعد قضائهم العيد من أسرهم.

وشملت القطارات الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة العيد 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات يومية ذهابا وإيابا بينها 6 رحلات تقوم من القاهرة إلى أسوان والعكس ورحلتين تقوم من الإسكندرية إلى أسوان والعكس، بجانب 4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومية بين القاهرة أسوان والعكس، بالإضافة إلى 6 قطارات تقوم برحلات لأهالى النوبة بينهم 3 ذهابا ومثلهم عودة، فضلا عن 6 قطارات تقوم برحلات لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية ونادى أبو الريش بالإسكندرية والاتحاد النوعى بالقاهرة.