شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركات القطارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019 نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة 30 دقيقة - أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة Advertisements ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة وأعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات .

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