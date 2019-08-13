شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاختبارات الاستباقية لدورات التنمية المحلية بسقارة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، إجراء الاختبارات الاستباقية لبعض الدورات، التى تتضمنها الخطة التدريبية للمركز للعام التدريبى 2019- 2020، وذلك عقب الانتهاء من أجازة عيد الاضحى، ويتم تنفيذ الاختبارات على مدار أسبوعين، اعتباراً من يوم السبت الموافق 17/8/2019 حتى يوم الخميس الموافق 29/8/2019، وتتضمن عدد 7 اختبارات لتحديد مستوى المرشحين من المحافظات للدورات التدريبية بإجمالى 2160 متدرب من العاملين فى المحليات على مستوى جميع المحافظات، حيث تم تحديد يومين اختبار لكل دورة تدريبية لإفساح المجال لاختبار أكبر عدد ممكن من مرشحى المحافظات .

وأكد وزارة التنمية المحلية فى بيان لها اليوم، أنها تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة بالإضافة الى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والدراسية وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة المواد البشرية بالمحافظات .

وأوضحت الوزارة، أن دورات البرامج التدريبية والتى سيجرى لها الاختبارات الاستباقية، تتضمن دورة إعداد مدربين TOT ودورة قادة المستقبل ودورات التحويل الرقمى وبرامج الأوفيس، وأساسيات الحاسب ودورة اللغة الإنجليزية إضافة الى دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS للمدربين والعاملين، بوحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين، واسترداد الأراضى ومراكز المعلومات ودورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلى باستخدام برنامج "spss" للعاملين بمراكز المعلومات .

وأشارت الوزارة، إلى أنها تستهدف من خلال البرامج التدريبية بناء وتأهيل وتدريب صف قيادى ثانى فى المحليات، وتحقيق توجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 ، ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الانسان المصرى بأسلوب علمى وتطوير الإدارة المحلية ، وتنوع الفئات المستهدفة فى البرامج، التى ينفذها مركز سقارة للتدريب فى مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والاشرافية، مؤكداً أن العام التدريبى الحال سيشهد زيادة عدد الدورات التدريبية عن العام التدريبى السابق والذى تم خلاله تنفيذ 140 دورة تدريبية استفاد منها حوالى 5 آلاف متدرب، كما سيتم زيادة الجانب العملى فى التدريب من خلال التنسيق مع المدربين باستخدام نماذج تطبيقية يتم توزيعها على المتدربين خلال الدورات .