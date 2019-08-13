أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم بشأن تأخير القطارات في خطوط السكة الحديد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم بشأن تأخير القطارات في خطوط السكة الحديد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم، على بعض الخطوط.

وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، مضيفة أن هذه التأخيرات تشمل خط "القاهرة - الإسكندرية" والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة، خط القاهرة - السد العالي"، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالتالي:

- منطقة "القاهرة - أسيوط" مدة 30 دقيقة.

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- ومنطقة "أسيوط - أسوان" مدة 30 دقيقة.

كما أكدت أن التأخيرات تشمل خط "بنها - بورسعيد"، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة، خط "طنطا - المنصورة - دمياط"، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة.

وتعتذر الهيئة، في بيان لها، لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.