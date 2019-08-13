شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة علي السواحل الشرقية حار رطب علي الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا . وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:- الصغرى العظمى القاهرة 26 38 شبين الكوم 26 36 طنطا 24 36 دمنهور 25 34 الإسكندرية 21 32 بلطيم 22 32 مطروح 21 31 السلوم 23 34 سيوة 23 40 بورسعيد 25 33 دمياط 25 31 الزقازيق 24 37 الإسماعيلية 23 38 السويس 23 38 العريش 25 36 رفح 24 35 رأس سدر 27 39 نخل 17 37 نويبع 26 36 طابا 28 36 كاترين 17 32 الطور 26 37 شرم الشيخ 27 37 الغردقة 28 36 مرسى علم 28 36 الفيوم 26 39 بنى سويف 26 39 المنيا 25 39 أسيوط 25 40 سوهاج 25 40 قنا 25 41 الأقصر 25 42 أسوان 27 42 أبوسمبل 26 41 الوادى الجديد 24 41 شلاتين 27 41 ابو رماد 27 39 حلايب 26 35 رأس حدربة 27 35 Advertisements أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:- الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 38 المدينة 28 40 الرياض 29 44 المنامة 31 39 أبوظبى 33 41 الدوحة 34 40 الكويت 30 45 دمشق 20 39 بيروت 28 31 عمان 20 33 القدس 19 31 غزة 23 33 بغداد 30 48 مسقط 29 32 صنعاء 14 23 الخرطوم 24 30 طرابلس 25 32 تونس 24 35 الجزائر 22 28 الرباط 19 27 نواكشوط 23 27 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:- الصغرى العظمى أنقرة 16 35 اسطنبول 23 30 اسلام اباد 26 34 نيودلهى 26 34 جاكرتا 23 33 بكين 22 31 كوالالمبور 25 34 طوكيو 27 33 أثينا 24 33 روما 19 34 باريس 12 21 مدريد 14 28 برلين 12 23 لندن 12 19 مونتريال 13 26 موسكو 16 23 نيويورك 22 29 واشنطن 23 33

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